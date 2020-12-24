В Кишиневе Майя Санду приняла присягу и официально стала президентом Молдовы.

Во время своего выступления Санду поблагодарила диаспору и граждан Молдовы.

— На этих выборах люди проголосовали против коррупции и за шанс на благосостояние дома. Я нуждаюсь в вашей поддержке, дорогие граждане, мы нуждаемся друг в друге, чтобы навести порядок и построить одну страну для всех. Знаю, что у людей высокие ожидания, но вызовы еще выше, — сказала она.

Также Санду сказала несколько фраз на украинском, гагаузском и болгарском языках.

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После выступления новоизбранный президент возложила цветы к памятнику Штефану чел Маре.

Около 12.00 Игорь Додон, президентский срок которого истек 24 декабря, передал полномочия Майи Санду. Церемония прошла в здании президентуры и продлилась всего минуту.

10 декабря Конституционный суд Молдовы признал Майю Санду новоизбранным президентом страны.

Санду победила на выборах президента в Молдове, которые состоялись 15 ноября. Ее поддержали 932 477 жителей страны.

Ранее она возглавляла пост премьер-министра Молдовы.

Источник: Newsmaker