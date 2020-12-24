У Кишиневі Майя Санду склала присягу та офіційно стала президентом Молдови.

Під час свого виступу Санду подякувала діаспорі та громадянам Молдови.

– На цих виборах люди проголосували проти корупції та за шанс на добробут будинку. Я потребую вашої підтримки, дорогі громадяни, ми потребуємо один одного, щоб навести порядок і побудувати одну країну для всіх. Знаю, що у людей високі очікування, але виклики ще вище, – сказала вона.

Також Санду сказала кілька фраз українською, гагаузькою та болгарською мовами.

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Після виступу новообраний президент поклала квіти до пам’ятника Штефану чел Маре.

Близько 12.00 Ігор Додон, президентський термін якого сплив 24 грудня, передав повноваження Майї Санду. Церемонія пройшла в будівлі президентури та тривала всього хвилину.

10 грудня Конституційний суд Молдови визнав Майю Санду новообраним президентом країни.

Санду перемогла на виборах президента у Молдові, які відбулися 15 листопада. Її підтримали 932 477 жителів країни.

Раніше вона очолювала посаду прем’єр-міністра Молдови.

Джерело: Newsmaker