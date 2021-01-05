Самые безопасные авиакомпании мира: мировой рейтинг

Сервис AirlineRatings, который занимается анализом работы авиаперевозчиков, составил ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний, а также тех перевозчиков, которые являются не только безопасными, но и бюджетным.
Первое место в рейтинге самых опасных авиакомпаний второй год подряд заняла австралийская Qantas Airways.
Топ-10 самых безопасных авиакомпаний
- Qantas Airways (Австралия)
- Qatar Airways (Катар)
- Air New Zealand (Новая Зеландия)
- Singapore Airlines (Сингапур)
- Emirates (ОАЭ)
- EVA Air (Тайвань)
- Etihad Airways (ОАЭ)
- Alaska Airlines (США)
- Cathay Pacific Airways (Китай)
- British Airways (Великобритания)
Топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний
- Air Arabia (ОАЭ)
- Allegiant (США)
- EasyJet (Великобритания)
- Frontier (США)
- Jetstar Group (Австралия)
- Jetblue (США)
- Ryanair (Ирландия)
- Vietjet (Вьетнам)
- Westjet (Канада)
- Wizz Air (Венгрия)
AirlineRatings проанализировал 385 перевозчиков со всего мира, измерив возраст самолетов, количество авиакатастроф и серьезных инцидентов. Издание оценило историю аудита авиационных органов, финансовое положение авиакомпании, обучение пилотов и культуру поведения на борту.
Как пандемия повлияла на авиаперевозки
В Международной ассоциации воздушного транспорта подсчитали, что из-за пандемии в 2020 году мировые авиакомпании понесли убытки почти на $120 млрд.
Самым год выдался и для украинских авиакомпаний. МАУ пришлось сократить треть штата, а это 900 человек. Рейсов уменьшилось на 85%, а убытки оценили в $60 млн.
Источник: Airlineratings.com