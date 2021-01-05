Самые безопасные авиакомпании мира: мировой рейтинг

Сервис AirlineRatings, который занимается анализом работы авиаперевозчиков, составил ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний, а также тех перевозчиков, которые являются не только безопасными, но и бюджетным.

Первое место в рейтинге самых опасных авиакомпаний второй год подряд заняла австралийская Qantas Airways.

Топ-10 самых безопасных авиакомпаний

Qantas Airways (Австралия) Qatar Airways (Катар) Air New Zealand (Новая Зеландия) Singapore Airlines (Сингапур) Emirates (ОАЭ) EVA Air (Тайвань) Etihad Airways (ОАЭ) Alaska Airlines (США) Cathay Pacific Airways (Китай) British Airways (Великобритания)

Топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний

Air Arabia (ОАЭ) Allegiant (США) EasyJet (Великобритания) Frontier (США) Jetstar Group (Австралия) Jetblue (США) Ryanair (Ирландия) Vietjet (Вьетнам) Westjet (Канада) Wizz Air (Венгрия)

AirlineRatings проанализировал 385 перевозчиков со всего мира, измерив возраст самолетов, количество авиакатастроф и серьезных инцидентов. Издание оценило историю аудита авиационных органов, финансовое положение авиакомпании, обучение пилотов и культуру поведения на борту.

Как пандемия повлияла на авиаперевозки

В Международной ассоциации воздушного транспорта подсчитали, что из-за пандемии в 2020 году мировые авиакомпании понесли убытки почти на $120 млрд.

Самым год выдался и для украинских авиакомпаний. МАУ пришлось сократить треть штата, а это 900 человек. Рейсов уменьшилось на 85%, а убытки оценили в $60 млн.

Источник: Airlineratings.com