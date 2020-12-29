Почти $120 млрд: авиаперевозчики подсчитали убытки из-за пандемии

В Международной ассоциации воздушного транспорта подсчитали, что из-за пандемии в 2020 году мировые авиакомпании понесли убытки почти на $120 млрд.

Тяжелым год выдался и для украинских авиакомпаний. МАУ пришлось сократить треть штата, а это 900 человек. Рейсов уменьшилось на 85%, а убытки оценили в $60 млн.

Чтобы выжить, изменили карту полетов: в конце декабря и по меньшей мере до весны начали выполнять рейсы на горнолыжные курорты Турции. Среди новых направлений — Мальдивы, Шри-Ланка и Доминикана.

А бюджетный авиаперевозчик SkyUp Airlines работал только на 15% мощности. Пришлось отменить все внутренние рейсы, спасли курортные направления.

— Мы можем отправить туриста, пассажира на чартерных рейсах в Египет, на Занзибар, с 28 декабря начали летать на Шри-Ланку. Также доступна горнолыжная программа — это зимние туры в Софию, в Болгарию и в Турцию, — рассказал Дмитрий Сероухов, гендиректор SkyUp Airlines.

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В то же время в Министерстве инфраструктуры уверяют, что в 2021 году авиаперевозки возобновятся только на половину. Сейчас перевозчики в ожидании начала масштабной вакцинации населения от коронавируса, поскольку только при таких условиях следует ожидать полного открытия границ.

Несмотря на январский локдаун, украинцы смогут отдохнуть за рубежом. Сейчас самые популярные направления — Доминикана, Мальдивы, Мексика, Арабские Эмираты, Турция и Египет.

Всемирная туристическая организация ООН оценила убытки отрасли за первые десять месяцев 2020 года в $935 млрд. Это отбросило туризм на 30 лет назад и вернуло к уровню 1990 года.