Найбезпечніші авіакомпанії світу: світовий рейтинг

Сервіс AirlineRatings, який займається аналізом роботи авіаперевізників, склав щорічний рейтинг найбезпечніших авіакомпаній, а також тих перевізників, які є не лише безпечними, а й бюджетним.
Перше місце у рейтингу найбезпечніших авіакомпаній другий рік поспіль посіла австралійська Qantas Airways.
Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній
- Qantas Airways (Австралія)
- Qatar Airways (Катар)
- Air New Zealand (Нова Зеландія)
- Singapore Airlines (Сінгапур)
- Emirates (ОАЕ)
- EVA Air (Тайвань)
- Etihad Airways (ОАЕ)
- Alaska Airlines (США)
- Cathay Pacific Airways (Китай)
- British Airways (Велика Британія)
Топ-10 найбезпечніших бюджетних авіакомпаній
- Air Arabia (ОАЕ)
- Allegiant (США)
- EasyJet (Велика Британія)
- Frontier (США)
- Jetstar Group (Австралія)
- Jetblue (США)
- Ryanair (Ірландія)
- Vietjet (В’єтнам)
- Westjet (Канада)
- Wizz Air (Угорщина)
AirlineRatings проаналізував 385 перевізників з усього світу, вимірявши вік літаків, кількість авіакатастроф і серйозних інцидентів. Видання оцінило історію аудиту авіаційних органів, фінансове становище авіакомпанії, навчання пілотів і культуру поведінки на борту.
Як пандемія вплинула на авіаперевезення
У Міжнародній асоціації повітряного транспорту підрахували, що через пандемію у 2020 році світові авіакомпанії зазнали збитків майже на $120 млрд.
Найважчим рік видався і для українських авіакомпаній. МАУ довелося скоротити третину штату, а це 900 людей. Рейсів поменшало на 85%, а збитки оцінили у $60 млн.
Джерело: Airlineratings.com