Найбезпечніші авіакомпанії світу: світовий рейтинг

Сервіс AirlineRatings, який займається аналізом роботи авіаперевізників, склав щорічний рейтинг найбезпечніших авіакомпаній, а також тих перевізників, які є не лише безпечними, а й бюджетним.

Перше місце у рейтингу найбезпечніших авіакомпаній другий рік поспіль посіла австралійська Qantas Airways.

Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній

Qantas Airways (Австралія) Qatar Airways (Катар) Air New Zealand (Нова Зеландія) Singapore Airlines (Сінгапур) Emirates (ОАЕ) EVA Air (Тайвань) Etihad Airways (ОАЕ) Alaska Airlines (США) Cathay Pacific Airways (Китай) British Airways (Велика Британія)

Топ-10 найбезпечніших бюджетних авіакомпаній

Air Arabia (ОАЕ) Allegiant (США) EasyJet (Велика Британія) Frontier (США) Jetstar Group (Австралія) Jetblue (США) Ryanair (Ірландія) Vietjet (В’єтнам) Westjet (Канада) Wizz Air (Угорщина)

AirlineRatings проаналізував 385 перевізників з усього світу, вимірявши вік літаків, кількість авіакатастроф і серйозних інцидентів. Видання оцінило історію аудиту авіаційних органів, фінансове становище авіакомпанії, навчання пілотів і культуру поведінки на борту.

Як пандемія вплинула на авіаперевезення

У Міжнародній асоціації повітряного транспорту підрахували, що через пандемію у 2020 році світові авіакомпанії зазнали збитків майже на $120 млрд.

Найважчим рік видався і для українських авіакомпаній. МАУ довелося скоротити третину штату, а це 900 людей. Рейсів поменшало на 85%, а збитки оцінили у $60 млн.

Джерело: Airlineratings.com