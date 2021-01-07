Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире.
Он скопил состояние в размере $185 млрд.
Это позволило ему обогнать владельца компании Amazon Джеффа Безоса, который долго носил это звание. Сейчас его состояние немного меньше, чем у Маска, — $184 млрд.
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Состояние Маска
На конец 2020 года Илон Маск был вторым самым богатым человеком в мире.
В течение года он сильно преуспел, скопил целое состояние и быстро ворвался в тройку богачей, а потом и вовсе стал дышать в спину Джеффу Безосу. Поспособствовал этому рост стоимости акций компании Tesla на фондовых торгах.
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Источник: CNBC