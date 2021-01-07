Американський бізнесмен, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі.

Він зібрав статки у розмірі $185 млрд.

Це дозволило йому обігнати власника компанії Amazon Джеффа Безоса, який довго носив це звання. Нині його статки трішки менші, ніж у Маска, – $184 млрд.

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Статки Маска

На кінець 2020 року Ілон Маск був другою найбагатшою людиною у світі.

Протягом року він досяг успіху, заробив круглу суму і швидко увірвався до трійки багатіїв, а потім і зовсім почав дихати у спину Джеффу Безосу. Посприяло цьому зростання вартості акцій компанії Tesla на фондових торгах.

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Джерело: CNBC