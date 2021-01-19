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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Джулиани отрицает продажу помилований от Трампа за $2 млн

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опроверг информацию о возможности купить помилование от Дональда Трампа. СМИ писали, что такая услуга стоит $ 2 млн.

В отчете NYT говорится, что несколько человек, близких к президенту, собрали большие суммы в обмен на помощь людям, которые хотят помилования.

Заявления о том, что я просил или получил какую-либо компенсацию за помилование для себя или кого-либо еще, являются ложными, — заявил Джулиани.

100 помилований Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп готовится объявить о помиловании около 100 человек в свой последний полный рабочий день, 19 января.

Отмечается, что Трамп обсуждал вопрос помилования самого себя, Кушнера, Джулиани, других членов его семьи и близких помощников. Однако сработает ли самопомилование, неизвестно.

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