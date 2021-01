Джулиани отрицает продажу помилований от Трампа за $2 млн

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опроверг информацию о возможности купить помилование от Дональда Трампа. СМИ писали, что такая услуга стоит $ 2 млн.

В отчете NYT говорится, что несколько человек, близких к президенту, собрали большие суммы в обмен на помощь людям, которые хотят помилования.

The claims that I asked for, or received, any compensation for a pardon for myself or anyone else is false, defamatory, and malicious.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) January 18, 2021