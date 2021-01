Взрыв в Багдаде 21 января унес жизни как минимум 17 человек, более 30 граждан получили тяжелые ранения.

Выяснилось, что в столице Ирака в двух местах подорвались террористы-смертники.

Теракт был организован в центре Багдада, на торговом рынке на площади Тайаран. В результате взрыва повреждены здания и автомобили.

Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за взрыв в Багдаде.

Детали инцидента выясняются.

Warning: Graphic content, aftermath of the twin suicide bombing in an Iraqi street market this morning #Baghdad pic.twitter.com/y3PNlMUz2M

— Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021