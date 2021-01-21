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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Багдаде смертники организовали взрыв: погибло как минимум 17 человек

Взрыв в Багдаде 21 января унес жизни как минимум 17 человек, более 30 граждан получили тяжелые ранения.

Выяснилось, что в столице Ирака в двух местах подорвались террористы-смертники.

Теракт был организован в центре Багдада, на торговом рынке на площади Тайаран. В результате взрыва повреждены здания и автомобили.

Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за взрыв в Багдаде.

Детали инцидента выясняются.

Взрыв в Сербии

Накануне Рождества в сербском городе Урошевац в кафе произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 42 человека.

Отмечается, что пострадавшим от 20 до 45 лет, также среди раненых — двое детей.

Полиция и спасатели отвергли версию теракта: во время проведения первоочередных действий они констатировали, что трагедия произошла из-за взрыва газового баллона.

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