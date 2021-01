Не просувайте помилкові наративи: МЗС України про “російський” Крим у ВВС

Російська служба BBC опублікувала інтерактивну карту, де серед міст, котрі підтримали російського опозиціонера Олексія Навального, Сімфереполь та Севастополь позначили територією РФ.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Видання зазначило, що Російська Федерація анексувала Крим і Севастополь у 2014 році.

У свою чергу Ніколенко заявив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії, а Крим не анексований, а окупований.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021