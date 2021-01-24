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Софія Телішевська |

Не просувайте помилкові наративи: МЗС України про “російський” Крим у ВВС

Російська служба BBC опублікувала інтерактивну карту, де серед міст, котрі підтримали російського опозиціонера Олексія Навального, Сімфереполь та Севастополь позначили територією РФ.

крим

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Видання зазначило, що Російська Федерація анексувала Крим і Севастополь у 2014 році.

У свою чергу Ніколенко заявив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії, а Крим не анексований, а окупований.

– ВBC Russian, не просувайте помилкові російські наративи. Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення, – написав Ніколенко.

Відзначимо, що подібна ситуація виникла не вперше.

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Як відбулась окупація півострова

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий референдум про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про “включення Криму до складу РФ”. Відтак Росія окупувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому “референдумі” та запровадили санкції проти Росії.

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