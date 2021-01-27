США обновили требования для въезда иностранцев — список

В США начали действовать новые требования для въезда иностранцев во время пандемии.
Правила касаются всех туристов, которые в ближайшее время планируют полет в США, независимо от гражданства.
Детальное объяснение новых требований для въезда иностранных пассажиров предоставили в посольстве Украины в США.
Тест на коронавирус
Главным в списке новых правил остается отрицательный тест на Covid-19, который должен быть сделан не ранее, чем 72 часа до путешествия.
Тест на коронавирус должно быть у всех пассажиров в возрасте от двух лет.
Разрешение на путешествие
В электронной или бумажной форме предоставляется официальное подтверждение выздоровления от семейного врача.
Такой документ понадобится тем пассажирам, кто уже болел коронавирусом.
Мини-карантин
Уже по прибытии в США (через 3-5 дней) необходимо будет сдать повторный тест на коронавирус.
Параллельно в ходе ожидании результатов — обязательная семидневная самоизоляция.
США в красной зоне распространения Covid-19
Согласно последним данным Минздрава Украины, США и десятки других стран оказались в красной зоне распространения коронавируса.
Подробнее о красной и зеленой зоне коронавируса в мире рассказывали Факты ICTV.
Так, все страны, кроме Молодовы, граничащие с Украиной, оказались в красной зоне. А вот Украина остается в зеленой зоне.