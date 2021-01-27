США обновили требования для въезда иностранцев — список

В США начали действовать новые требования для въезда иностранцев во время пандемии.

Правила касаются всех туристов, которые в ближайшее время планируют полет в США, независимо от гражданства.

Детальное объяснение новых требований для въезда иностранных пассажиров предоставили в посольстве Украины в США.

Тест на коронавирус

Главным в списке новых правил остается отрицательный тест на Covid-19, который должен быть сделан не ранее, чем 72 часа до путешествия.

Тест на коронавирус должно быть у всех пассажиров в возрасте от двух лет.

Разрешение на путешествие

В электронной или бумажной форме предоставляется официальное подтверждение выздоровления от семейного врача.

Такой документ понадобится тем пассажирам, кто уже болел коронавирусом.

Мини-карантин

Уже по прибытии в США (через 3-5 дней) необходимо будет сдать повторный тест на коронавирус.

Параллельно в ходе ожидании результатов — обязательная семидневная самоизоляция.

США в красной зоне распространения Covid-19

Согласно последним данным Минздрава Украины, США и десятки других стран оказались в красной зоне распространения коронавируса.

Подробнее о красной и зеленой зоне коронавируса в мире рассказывали Факты ICTV.

Так, все страны, кроме Молодовы, граничащие с Украиной, оказались в красной зоне. А вот Украина остается в зеленой зоне.