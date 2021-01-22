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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Все, кроме Молдовы: соседи Украины попали в красную зону коронавируса

Почти все страны, граничащие с Украиной, попали в красную зону по распространению Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Все, кроме Молдовы: соседи Украины попали в красную зону коронавируса

В красной зоне оказались все страны-соседки, кроме Молдовы: Румыния, Словакия, Беларусь, Венгрия, Россия и Польша. Также в красной зоне: Португалия, США, Испания, Грузия, Кипр, Германия, Франция, Италия, Австрия, Швеция, Литва и другие.

В зеленой зоне остались Турция, Мексика, Норвегия, Армения, Греция, Япония, Египет, Новая Зеландия, Китай, Австралия и другие. Украина также попала в зеленое зонирование.

МОЗ дежави у червоній і зеленій зонах

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Адаптивный карантин в Украине

После окончания локдауна (8-24 января) в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Это значит, что жесткие меры будут вводить только в регионах с критической ситуацией.

Подробнее об адаптивном карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

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