Почти все страны, граничащие с Украиной, попали в красную зону по распространению Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В красной зоне оказались все страны-соседки, кроме Молдовы: Румыния, Словакия, Беларусь, Венгрия, Россия и Польша. Также в красной зоне: Португалия, США, Испания, Грузия, Кипр, Германия, Франция, Италия, Австрия, Швеция, Литва и другие.

В зеленой зоне остались Турция, Мексика, Норвегия, Армения, Греция, Япония, Египет, Новая Зеландия, Китай, Австралия и другие. Украина также попала в зеленое зонирование.

Адаптивный карантин в Украине

После окончания локдауна (8-24 января) в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Это значит, что жесткие меры будут вводить только в регионах с критической ситуацией.

Подробнее об адаптивном карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.