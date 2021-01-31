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Факти / Світ
Валентина Летяк |

День бабусь і дідусів: Папа Римський запровадив нове свято

Всесвітній день бабусь, дідусів і літніх людей щорічно відзначатиметься 4 липня.

папа римський франциск

Папа Римський Франциск написав у Twitter, що вирішив запровадити нове свято.

– Бабусі і дідусі – це сполучна ланка, яка передає поколінням життя і віру молодим. Тому я вирішив заснувати Всесвітній день бабусь, дідусів і літніх людей, який щорічно проходитиме 4 липня, – повідомив понтифік.

 

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Неофіційний День дідусів та бабусь відзначається 28 жовтня з 2009 року приблизно у 30 країнах світу. В Україні його почали активно святкувати тільки з 2018-го.

Ідея свята виникла в Голландії. Місцеве квіткове бюро запропонувало виділити хоча б один день в році, щоб онуки дарували своїм бабусям і дідусям живі квіти, як символ нерозривного зв’язку між поколіннями.

Фото: Dreamstime

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