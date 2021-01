Всесвітній день бабусь, дідусів і літніх людей щорічно відзначатиметься 4 липня.

Папа Римський Франциск написав у Twitter, що вирішив запровадити нове свято.

– Бабусі і дідусі – це сполучна ланка, яка передає поколінням життя і віру молодим. Тому я вирішив заснувати Всесвітній день бабусь, дідусів і літніх людей, який щорічно проходитиме 4 липня, – повідомив понтифік.

Grandparents are the uniting link between generations to transmit to the young the experience of life and faith. Therefore, I have decided to institute the World Day of Grandparents and the Elderly which will be held annually on the fourth Sunday of July.

— Pope Francis (@Pontifex) January 31, 2021