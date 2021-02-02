Кулеба провел первую телефонную беседу с госсекретарем США Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства между двумя странами во время первого телефонного разговора.

— В нашей первой беседе с Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, — написал в Twitter Кулеба.

In our first call today @SecBlinken and I affirmed the importance of the Ukraine-U.S. strategic partnership. We agreed to raise the level of ambition and begin a new day in our relations. Grateful for the unfaltering U.S. support of Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

В то же время, представитель Госдепартамента США Нед Прайс добавил, что Энтони Блинкен во время разговора с Кулебой пообещал и в дальнейшем оказывать активную экономическую и военную помощь Украине.

— Госсекретарь отметил сильную поддержку Украине со стороны обеих партий и заявил о приоритете, который США предоставляет вопросом суверенитета, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины. Он пообещал продолжить активную экономическую и военную поддержку со стороны США Украине, — говорится в сообщении.

По словам Прайса, госсекретарь подчеркнул важность сохранения Украины прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства закона и экономических реформ, которые обеспечат процветающие будущее для всех украинцев.

— Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили нынешние усилия Украины в борьбе с Covid-19 и достижения дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины и в Крыму, — заявил Прайс.

Белый дом пересмотрит все злонамеренные действия России

Энтони Блинкен во время пресс-конференции отметил, что Белый дом сейчас изучает использование химического оружия в РФ и покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

Он также добавил, что США могут принять в ответ “конкретные меры”. Кроме этого, Блинкен отметил, что США также изучают хакерские атаки россиян, рапорты о денежных вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных.

Источник: U.S. Department of State