Белый дом пересмотрит все злонамеренные действия России — Блинкен

Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.
Он отметил, что Белый дом сейчас изучает использование химического оружия в РФ и покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.
— Меня до сих пор поражает, каким озабоченным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека — господина Навального, — отметил Блинкен.
Он также добавил, что США могут принять в ответ “конкретные меры”.
Кроме этого, Блинкен отметил, что США также изучают хакерские атаки россиян, рапорты о денежных вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных.
Также не обошли вопрос вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в США 2020.
26 января Сенат Конгресса США утвердил предложенную президентом Джозефом Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепартамента.
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