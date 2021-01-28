Белый дом пересмотрит все злонамеренные действия России — Блинкен

Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

Он отметил, что Белый дом сейчас изучает использование химического оружия в РФ и покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

— Меня до сих пор поражает, каким озабоченным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека — господина Навального, — отметил Блинкен.

Он также добавил, что США могут принять в ответ “конкретные меры”.

Кроме этого, Блинкен отметил, что США также изучают хакерские атаки россиян, рапорты о денежных вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных.

Также не обошли вопрос вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в США 2020.

26 января Сенат Конгресса США утвердил предложенную президентом Джозефом Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепартамента.

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