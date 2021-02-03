Ничего общего с наступлением на свободу слова: Мендель о блокировании 112, Newsone и Zik

Решение СНБО о введении санкций против Тараса Козака и трех украинских телеканалов принято в соответствии со ст. 5 закона Украины О санкциях, постановлением Верховной Рады №2589-VIII от 4 октября 2018 года и предложениями СБУ.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

— Блокировка телеканалов не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненным ценностью. Они давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения, — объяснила она.

Также Юлия Мендель добавила, что телеканалы, которые оказались под санкциями, превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора.

По ее словам, уже даже есть подтверждение, что финансирование этих каналов было из России. Поэтому эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, из-за чего и были заблокированы с целью защиты национальной безопасности.

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против каналов 112, Newsone и ZIK. Поэтому ни один из них уже не транслируется на украинском телевидении.

Также санкции предусматривают аннулирование всех лицензий, запрет пользоваться радиочастотами Украины, распространять телепрограммы и предоставлять телекоммуникационные услуги.

Действовать введенные ограничения будут в течение пяти лет.