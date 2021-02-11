Канада изменила правила пересечения наземной границы

Канада ужесточает правила пересечения границы из-за пандемии коронавируса. Начиная с 15 февраля, страна потребует отрицательный тест на Covid-19 для всех, кто пересекает наземную границу из США.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— С 15 февраля по возвращении в Канаду через наземную границу необходимо будет продемонстрировать результаты ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, — сказал Трюдо.

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По его словам, канадские пограничники не имеют права отказать гражданину Канады вернуться в страну, но на туристов будут налагать штраф в размере до $3 тыс. в случае отсутствия результатов тестирования.

Трюдо также отметил, что при отсутствии анализа на коронавирус будут накладывать суровые штрафы и будут требовать, чтобы человек немедленно его сделала и отправился на карантин, не подвергая опасности остальных граждан.

Новые правила пересечения границы распространяться даже на тех канадцев, которые получили на территории США прививки от коронавируса. Отрицательный тест также не будет увольнять туристов от необходимости две недели находиться в карантине.

В конце января 2021 года Канада ввела обязательный тест на коронавирус и 14-дневный карантин для всех, кто путешествует в страну авиатранспортом.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, результаты такого теста туристы будут ждать в течение трех дней в определенном отеле, который будут оплачивать за свой счет.