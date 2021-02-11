В Германии продлили жесткий локдаун

Федеральное правительство Германии приняло решение продлить в стране жесткий локдаун до 7 марта.

Эти ограничения, которые действующие в стране с 16 декабря 2020 года, включают закрытия всех магазинов, кроме продуктовых, салонов красоты, спортивных клубов, бассейнов, музеев, театров, пабов и ресторанов.

В то же время предусмотрено, открытие с 1 марта парикмахерских — при условии соблюдения правил гигиены и приема клиентов исключительно по записи.

Решение об открытии школ остается за федеральными землями. Сейчас школьники переведены на домашнее обучение.

— Базовый принцип “мы остаемся дома” — важный инструмент в борьбе против пандемии и ежедневно спасает человеческие жизни, — говорится в документе, который приняло правительство ФРГ во время видеоконференции 10 февраля.

В целом ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.

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