Канада змінила правила перетину наземного кордону

Канада посилює правила перетину кордону через пандемію коронавірусу. Починаючи з 15 лютого, країна вимагатиме негативний тест на Covid-19 для усіх, хто перетинає наземний кордон зі Сполучених Штатів Америки.

Про це під час прес-конференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

– З 15 лютого за повернення до Канади через наземний кордон необхідно буде продемонструвати результати ПЛР-тесту, зробленого протягом останніх 72 годин, – сказав Трюдо.

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За його словами, канадські прикордонники не мають права відмовити громадянинові Канади повернутися до країни, натомість на туристів накладатимуть штраф у розмірі до $3 тис. у разі відсутності результатів тестування.

Трюдо також наголосив, що за відсутності аналізу на коронавірус накладати суворі штрафи та вимагатимуть, аби людина негайно його зробила та відправилась на карантин, не наражаючи на небезпеку співгромадян.

Нові правила перетину кордону поширюватимуться навіть на тих канадців, які отримали на території США щеплення від коронавірусу. Негативний тест також не звільнятиме туристів від необхідності два тижні перебувати у карантині.

Наприкінці січня 2021 року Канада запровадила обов’язковий тест на коронавірус та 14-денний карантин для усіх, хто подорожує до країни авіатранспортом.

За словами прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, результати такого тесту туристи чекатимуть протягом трьох днів в певному готелі, який оплачуватимуть власним коштом.