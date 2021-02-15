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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Ледяной шторм в США: сотни тысяч людей без света, деревья падают на дороги

В США в штате Орегон начался зимний шторм, из-за которого у более 270 тыс. людей нет электричества. Ледяная буря также мешает гражданам передвигаться по региону.

Ледяной шторм в США: сотни тысяч людей без света, деревья падают на дороги

По этой причине губернатор Орегона Кейт Браун объявила чрезвычайное положение. Зимние холода затронули в основном западные районы США.

По прогнозу погоды в выходные в стране температура будет до -35. По этой причине многие штаты открыли утепленные помещения, чтобы защитить бездомных жителей от холода.

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Многие покрытые льдом деревья сломались из-за тяжелого веса и упали на электролинии, заблокировав несколько дорог в Орегоне. В стране отключили более 1,2 тыс. линий электропередач.

Лед и снегопад создали опасные условия для вождения и передвижения по штатам. В Орегоне остановили все автобусные и железнодорожные перевозки.

Непогода в Украине

На территории Украины по состоянию на утро 15 февраля снегопады сохраняются в трех областях. По данным ГСЧС, в ближайшее время на дорогах будет гололедица.

В четырех областях действуют ограничения передвижения грузовиков из-за непогоды в Украине. Для расчистки дорог привлекли около 1,9 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.

Фото: Clypian

Источник: AP

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