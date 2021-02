Ледяной шторм в США: сотни тысяч людей без света, деревья падают на дороги

В США в штате Орегон начался зимний шторм, из-за которого у более 270 тыс. людей нет электричества. Ледяная буря также мешает гражданам передвигаться по региону.

По этой причине губернатор Орегона Кейт Браун объявила чрезвычайное положение. Зимние холода затронули в основном западные районы США.

По прогнозу погоды в выходные в стране температура будет до -35. По этой причине многие штаты открыли утепленные помещения, чтобы защитить бездомных жителей от холода.

Многие покрытые льдом деревья сломались из-за тяжелого веса и упали на электролинии, заблокировав несколько дорог в Орегоне. В стране отключили более 1,2 тыс. линий электропередач.

Лед и снегопад создали опасные условия для вождения и передвижения по штатам. В Орегоне остановили все автобусные и железнодорожные перевозки.

Lots of downed branches in the streets around South Salem High School and much of the area is without power. Per @portlandgeneral’s outage map, residents in the 97302 zip code are currently estimated to have their power restored Monday afternoon. #Salem #salemoregon @Saxoninfo pic.twitter.com/FxntgrkymF

— Clypian (@Clypian) February 13, 2021