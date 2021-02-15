В трех областях Украины продолжаются снегопады, ограничено движение грузовиков

В Украине по состоянию на утро 15 февраля снегопады еще сохраняются в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницькой областях.

По данным ГСЧС, на Киевщине также пройдет небольшой снег, а на дорогах будет гололедица.

Ограничение движения грузовиков действуют еще на автодорогах четырех областей.

В Волынской области запрещено движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта на таких дорогах: Маюничи-Шклинь, Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Нововолынск-Михайловка и Бубнов-Радович.

На Ивано-Франковщине грузовикам ограничено движение на автодорогах Татаров-Каменец-Подольский и Снятин-Тязив. Во Львовской области запрещено движение крупногабаритного транспорта на всех дорогах местного значения.

В Ровенской области из-за заносов и сильных порывов ветра остается ограничение движения на автодорогах регионального значения Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны, Демидовка-В. Городиця-на Олику, Дубно-Млинов, Бережниця-Степань-Деражное-Клевань, Онишкивци-Старая Николаевка, Дерманка-Корец и Дермань Первая-Дермань Вторая.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1,9 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.