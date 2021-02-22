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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Не только санкции: США угрожают мерами за кибератаку, в которой подозревают РФ

США готовы реагировать на угрозы кибербезопасности страны не только санкциями, но и применять другие механизмы воздействия на государство, которое совершает такие действия.

Санкції проти РФ

Так прокомментировал широкомасштабный взлом SolarWinds, в результате которого под ударом оказалось программное обеспечение для управления сетью, используемое правительством США и частным сектором, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В этом подозревают Россию.

— Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции, — уточнил Джейк Салливан.

По его словам, разработка ответных мер может длиться недели.

Санкции США против России

США готовит санкции против России не только за возможные кибератаки, но и за проект газопровода Северный поток-2.

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Ранее в стране заявили о разработке нового документа об ограничениях.

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Источник: CBS

Фото: Dreamstime

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