США готовы реагировать на угрозы кибербезопасности страны не только санкциями, но и применять другие механизмы воздействия на государство, которое совершает такие действия.

Так прокомментировал широкомасштабный взлом SolarWinds, в результате которого под ударом оказалось программное обеспечение для управления сетью, используемое правительством США и частным сектором, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В этом подозревают Россию.

— Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции, — уточнил Джейк Салливан.

По его словам, разработка ответных мер может длиться недели.

Санкции США против России

США готовит санкции против России не только за возможные кибератаки, но и за проект газопровода Северный поток-2.

Ранее в стране заявили о разработке нового документа об ограничениях.

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Источник: CBS