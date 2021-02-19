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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

США готовят новые санкции против Северного потока-2 — Bloomberg

Представители власти США готовят доклад о новых санкциях против проекта российского газопровода Северный поток-2.

Санкції проти РФ

Документ планируют опубликовать уже в пятницу, 19 февраля.

Согласно информации, которую предоставил Bloomberg источник, новые ограничения могут затронуть небольшое количество организаций, связанных с Россией.

При этом против немецких компаний санкции вводиться не будут.

Санкции против Северного потока-2

В феврале СМИ информировали, что президент США Джо Байден рассматривает введение новых санкций против Кремля, их цель — остановить строительство газопровода Северный поток-2.

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Этот проект — неудачная сделка для Европы, озвучила позицию главы государства пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Подробнее о санкциях против Северного потока-2 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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