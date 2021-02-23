Не менее 18 компаний вышли из проекта Северный поток-2: как рушится влияние России в мире

Строительство российского газопровода Северный поток-2 продолжается уже несколько лет, и за это время многие страны перестали воспринимать его как экономический проект.

В последние месяцы особое внимание обращают на то, что он носит скорее геополитический характер. От участия в нем начали отказываться некоторые компании, а завершение строительства не гарантирует начало поставок газа.

Украина рассматривает Северный поток-2 только как инструмент влияния на нее и страны Европы для достижения Россией определенных политических целей.

Факты ICTV рассказывают, которое сейчас отношение к российскому газопроводу и какое влияние он будет иметь.

Изменение отношения

Россия анонсировала строительство Северного потока-2 в 2010 году, и с тех пор ведется работа по его реализации. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году наше государство неоднократно отмечало, что целью Кремля в этом проекте является лишь продвижение своей политики.

Однако представители некоторых европейских стран, в частности Германии, заявляли о том, что российский газопровод нужно достроить.

В РФ надеялись, что он заработает уже в середине 2020 года, однако этого не произошло. Сейчас идет прокладка газопровода в водах Дании, что могло бы свидетельствовать о его завершении в ближайшее время.

Но сейчас мир начинает менять свое отношение к Северному потоку-2. В частности, это связано со значительным вниманием Соединенных Штатов к проекту после прихода к власти Джо Байдена и его администрации.

И такая “заинтересованность” в российском проекте не случайна. В совместной статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау говорится, что Москва давно использует энергетическую зависимость государств для того, чтобы подорвать демократические процессы.

Украине пришлось столкнуться с этим в 2006 и 2009 годах, когда Россия без предупреждений и объяснений прекратила поставки газа, из-за чего частично пострадала и Европа.

Чтобы подобное не повторилось в будущем, европейские государства начали искать другие пути поставок газа, но затем снова вернулись к энергетической зависимости от РФ.

Однако на фоне последних событий даже в Европарламенте задумались о том, стоит ли пренебрегать безопасностью ради “дешевого” газа.

— Осознавая зависимость от России и понимая, что если этот газопровод будет построен, выйти из этой схемы будет трудно, один из вариантов – это просто остановить его. Но это стоило бы очень дорого, – заявила на дискуссии Киевского форума по безопасности член Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.

По ее мнению, можно было бы ввести запрет на транспортировку газа через Северный поток-2, но сейчас не понятно, реально ли ввести нечто подобное.

Санкции и перспективы

Конечно, будущее российского газопровода во многом будет зависеть от США, а точнее санкций, которые они могут ввести. Источники западных СМИ часто говорят о том, что в администрации Байдена очень негативно относятся к Северному потоку-2.

Пока дело дошло только до санкций против судна, которое связано со строительством газопровода.

В комментарии Фактам ICTV эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что будущее Северного потока-2 во многом будет зависеть от действий Соединенных Штатов.

— Сейчас США демонстрируют последовательность в том, чтобы не дать возможность достроить Северный поток-2. Но гарантировать, что эти позиции останутся неизменными, например, через год, нельзя, – говорит Прокип.

В своей статье Кулеба и Рау также обратились к президенту США Байдену с просьбой посодействовать тому, чтобы строительство газопровода не закончили.

— Мы уважаем право Германии на собственное мнение в этом вопросе. Но мы считаем, что подобные проекты нельзя рассматривать только через призму двусторонних отношений. Их нужно подавать в широкой перспективе интересов и безопасности Европы, – говорится в статье.

Однако даже перспектив санкций достаточно для того, чтобы компании задумались о том, стоит ли участвовать в строительства Северного потока-2.

В отчете Госдепа США для Конгресса говорится, что, по меньшей мере, 18 европейских компаний либо уже прекратили свою деятельность в строительстве российского проекта, или же обязались в ближайшее время выйти из него.

То есть в строительстве Северного потока-2 даже без санкций будет много проблем. Но достроить газопровод одно дело, а запустить – совсем другое.

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— Мало построить газопровод. Нужно еще запустить его в эксплуатацию. Это не только вопрос строительства трубы, но и сертификации и возможного попадания под санкции тех, кто будет пытаться использовать Северный поток-2, – высказывает мнение эксперт Украинского института будущего.

Сейчас проект РФ находится в таком состоянии, что трудно сказать, реально ли будет запустить его в течение ближайших лет. Однако для Украины он точно не принесет ничего хорошего.

Влияние на Украину

После 2014 года у Украины не осталось иллюзий относительно намерений РФ в строительстве Северного потока-2. Хотя в России называют этот проект “исключительно экономическим”, понятно, что его строят только для того, чтобы обойти Украину.

Газотранспортная система нашего государства доказывает свою надежность, поэтому найти адекватное обоснование российскому “экономическому” проекту почти нереально.

— Северный поток 2 – это прежде всего инструмент, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Поэтому для него (президента РФ Владимира Путина, – Ред.) этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл, – пишет в Facebook председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

По его мнению, украинская газотранспортная система, через которую газ идет к таким важным странам-клиентам, как Франция, Германия и Италия, помогает противодействовать агрессии Кремля.

А как только появится новая “дорога” в обход Украины, наше государство может стать более уязвимым к агрессивным намерениям РФ.

Кроме того, украинская ГТС может не так сильно использоваться. Однако это будет определять ряд других факторов.

— Скорее всего, газопровод ударит по украинскому маршруту. Конечно, спрос на него будет определяться такими факторами, как спрос на природный газ в ЕС, развитие альтернативных технологий, ценовая конъюнктура на рынках. Ясно одно – это будет ударом. Вопрос в том, будет ли спрос на украинский маршрут после 2024 года, – говорит Прокип.

Неудивительно, что сейчас Украина ставит себе целью остановить (или хотя бы надолго отсрочить) строительство Северного потока-2. Этот проект несет слишком много рисков не только для нашей страны, но и для многих европейских государств, которые еще не успели “познакомиться” с коварством РФ.

К сожалению, рычаг для этого находится не у нас, а в руках новой администрации США.

Но даже то, что строительство Северного потока-2 замедлилось из-за слухов о новых американских санкциях, внушает большую надежду.

Но только время покажет, достроят ли этот газопровод и когда его запустят.