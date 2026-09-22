Украина пригласила Венгрию присоединиться к Карпатской восьмерке, однако Будапешт не согласился на участие в новом формате. Причину такого решения объяснил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Об этом венгерский премьер написал в соцсети Х.

Мадьяр отказался от участия в Карпатской восьмерке

По словам Мадьяра, у Украины не было оснований называть Венгрию участницей международной инициативы без предварительного согласования этого вопроса с Будапештом.

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— Я пытаюсь вам помочь. Утверждать, что суверенное государство является участником международной инициативы (Карпатской интеграции) без предварительных консультаций или согласия самого этого государства, является абсолютно неприемлемым, — отметил Мадьяр.

Объясняя позицию Венгрии, он использовал метафору о футбольной команде, которую якобы сформировали в соседнем селе без ведома человека, которого записали в ее состав.

— Привет, мы создали футбольную команду в соседнем селе. Мы не знакомы, но вы в ней есть, и вам нужно принести мяч, — написал венгерский премьер.

Мадьяр объяснил отказ Будапешта от участия в Карпатской восьмерке тем, что Венгрию, по его словам, включили в новый формат без предварительного согласия страны.

Так венгерский премьер отреагировал на пост главы МИД Украины Андрея Сибиги. Вечером 21 сентября украинский министр ответил на предыдущие заявления Мадяра об отказе Будапешта от участия в C8 и совместного проекта по созданию хранилища нефтепродуктов в Венгрии для нужд Украины.

Сибига, в частности, сравнил заявления Мадяра с политикой его предшественника Виктора Орбана, которого назвал пророссийским.

— Когда политика вмешивается в прагматичное деловое взаимодействие, ничего хорошего из этого не выходит. Последние заявления из Будапешта оставляют нас озадаченными. Складывается впечатление, что, хотя Виктор Орбан ушел, его политика блокирования и изоляционизма продолжает процветать, — подчеркнул Сибига в Х.

Напомним, о создании нового формата регионального сотрудничества президент Украины Владимир Зеленский объявил 18 сентября.

В Карпатскую восьмерку планировали привлечь Украину и семь европейских стран: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. Предусматривалось и участие Европейского Союза.

Венгрия отказалась от участия в инициативе. Ранее Мадяр заявлял, что Будапешт получил приглашение от Украины, однако не принял его.

При этом венгерский премьер не уточнял, что именно стало причиной отказа.

Государственный секретариат Министерства иностранных дел Венгрии подтвердил, что страна не присоединилась к новому формату, однако дополнительных объяснений также не предоставил.

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