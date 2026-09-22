В ночь на 22 сентября российские войска нанесли ракетный удар баллистическим вооружением по промышленному предприятию компании Интерпайп в Днепре. В результате атаки есть погибшие и раненые среди работников, а производство полностью остановлено.

Об этом сообщает компания Интерпайп.

Интерпайп в Днепре попал под удар РФ 22 сентября

В результате российского обстрела погибли четыре сотрудника компании Интерпайп, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

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В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В компании подчеркнули, что остаются на постоянной связи с семьями погибших и оказывают им поддержку.

Ракетный удар нанес существенные разрушения промышленного объекта. В частности, в результате атаки повреждена инфраструктура предприятия и основное производственное оборудование. В настоящее время производство продукции на заводе полностью остановлено.

Сейчас на месте происшествия специалисты оценивают последствия ракетной атаки РФ и определяют ориентировочные сроки обновления объекта. Кроме этого, там продолжаются аварийно-ремонтные работы.

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