РФ ударила баллистикой по Интерпайп в Днепре: есть погибшие и раненые работники
- В результате баллистического удара РФ по предприятию Интерпайп в Днепре погибли четверо работников, а еще семеро получили ранения.
- Из-за повреждения основного оборудования и инфраструктуры производство продукции на заводе остановлено.
В ночь на 22 сентября российские войска нанесли ракетный удар баллистическим вооружением по промышленному предприятию компании Интерпайп в Днепре. В результате атаки есть погибшие и раненые среди работников, а производство полностью остановлено.
Об этом сообщает компания Интерпайп.
Интерпайп в Днепре попал под удар РФ 22 сентября
В результате российского обстрела погибли четыре сотрудника компании Интерпайп, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В компании подчеркнули, что остаются на постоянной связи с семьями погибших и оказывают им поддержку.
Ракетный удар нанес существенные разрушения промышленного объекта. В частности, в результате атаки повреждена инфраструктура предприятия и основное производственное оборудование. В настоящее время производство продукции на заводе полностью остановлено.
Сейчас на месте происшествия специалисты оценивают последствия ракетной атаки РФ и определяют ориентировочные сроки обновления объекта. Кроме этого, там продолжаются аварийно-ремонтные работы.