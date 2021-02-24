Иран скрывает обстоятельства, связанные с авиакатастрофой украинского самолета компании МАУ 8 января 2020 года.

Об этом в Женеве заявила специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар.

По словам Калламар, несоответствия в официальных заявлениях иранских властей будто специально должны создать максимум путаницы и минимум ясности.

Спецдокладчик отметила, что до сих пор не получила ответ от иранского правительства на письмо, которое направила еще в декабре прошлого года.

По данным Ирана, одной из причин сбивания украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции военных, что привело к ошибке в связи. Однако объяснений причин изменения позиции станции Иран, по ее словам, не предоставил.

Она также обвинила Иран в том, что на место катастрофы были допущены мародеры, которые не предоставили возможности родным погибших получить их вещи.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020. Иран сбил украинский самолет двумя ракетами. В результате катастрофы погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 украинских.

21 февраля 2021 военная прокуратура Ирана завершила расследовать дело об авиакатастрофе Boeing 737.

В ближайшее время собранные материалы будут направлены для рассмотрения в суде.