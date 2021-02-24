Іран навмисно приховує обставини, пов’язані з авіакатастрофою українського літака компанії МАУ 8 січня 2020 року.

Про це у Женеві заявила спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар.

За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах іранської влади ніби спеціально мають створити максимум плутанини і мінімум ясності.

Спецдоповідач зазначила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду на лист, який направила ще в грудні минулого року.

За даними Ірану, однією з причин збиття українського літака було зміщення позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до помилку у зв’язку. Однак пояснень причин зміни позиції станції Іран, за її словами, не надав.

Вона також звинуватила Іран в тому, що на місце катастрофи були допущені мародери, які не надали можливості рідним загиблих отримати їхні речі.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року. Іран збив український літак двома ракетами. Внаслідок катастрофи загинули всі 176 людей, які перебували на борту, зокрема і 11 українців.

21 лютого 2021 року військова прокуратура Ірану завершила розслідувати справу про авіакатастрофу Boeing 737.

Найближчим часом зібрані матеріали спрямують для розгляду у суді.