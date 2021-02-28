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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В США не подтвердили переговоры с Германией по Северному потоку-2

Представители власти США отрицают, что проводят переговоры с Германией по поводу строительства российского газопровода Северный поток-2. Ранее эту информацию распространили СМИ.

Північний потік 2

Заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров с немецкой стороной по поводу возможной сделки, которая позволила бы продолжить строительство газопровода, не происходит, информирует Axios.

СМИ сообщили, что между США и Германией проходит обмен мнениями по этому поводу.

Однако в США уточнили, что фразу “обмен мнениями” не стоит воспринимать как ведение переговоров.

США лишь высказали Берлину свою обеспокоенность по поводу строительства газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.

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Строительство Северного потока-2

В Европе продолжается строительство проекта газопровода Северный поток-2. В январе 2021 года в РФ заявили, что в водах Дании восстановилась работа по прокладке труб.

В США считают, что это неудачная сделка для Европы.

Подробнее о строительстве Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Axios

Фото: Nord Stream 2

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