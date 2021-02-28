Представители власти США отрицают, что проводят переговоры с Германией по поводу строительства российского газопровода Северный поток-2. Ранее эту информацию распространили СМИ.
Заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров с немецкой стороной по поводу возможной сделки, которая позволила бы продолжить строительство газопровода, не происходит, информирует Axios.
СМИ сообщили, что между США и Германией проходит обмен мнениями по этому поводу.
Однако в США уточнили, что фразу “обмен мнениями” не стоит воспринимать как ведение переговоров.
США лишь высказали Берлину свою обеспокоенность по поводу строительства газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.
Строительство Северного потока-2
В Европе продолжается строительство проекта газопровода Северный поток-2. В январе 2021 года в РФ заявили, что в водах Дании восстановилась работа по прокладке труб.
В США считают, что это неудачная сделка для Европы.
Подробнее о строительстве Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.
Источник: Axios
Фото: Nord Stream 2