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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У США не підтвердили переговори з Німеччиною щодо Північного потоку-2

Представники влади США заперечують, що проводять переговори з Німеччиною щодо будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Раніше цю інформацію поширили ЗМІ.

Північний потік 2

Заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері заявила, що жодних переговорів з німецькою стороною щодо можливої ​​угоди, яка дозволила б продовжити будівництво газопроводу, не відбувається, інформує Axios.

ЗМІ повідомили, що між США та Німеччиною відбувається обмін думками на цю тему.

Однак у США уточнили, що фразу “обмін думками” не варто трактувати як проведення переговорів.

США лише висловили Берліну свою стурбованість щодо будівництва газопроводу під час звичайних дипломатичних контактів.

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Будівництво Північного потоку-2

У Європі триває будівництво проекту газопроводу Північний потік-2. У січні 2021 року у РФ заявили, що у водах Данії відновилася робота з прокладання труб.

У США вважають, що це невдала угода для Європи.

Детальніше про будівництво Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Axios

Фото: Nord Stream 2

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