Представники влади США заперечують, що проводять переговори з Німеччиною щодо будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Раніше цю інформацію поширили ЗМІ.
Заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері заявила, що жодних переговорів з німецькою стороною щодо можливої угоди, яка дозволила б продовжити будівництво газопроводу, не відбувається, інформує Axios.
ЗМІ повідомили, що між США та Німеччиною відбувається обмін думками на цю тему.
Однак у США уточнили, що фразу “обмін думками” не варто трактувати як проведення переговорів.
США лише висловили Берліну свою стурбованість щодо будівництва газопроводу під час звичайних дипломатичних контактів.
Будівництво Північного потоку-2
У Європі триває будівництво проекту газопроводу Північний потік-2. У січні 2021 року у РФ заявили, що у водах Данії відновилася робота з прокладання труб.
У США вважають, що це невдала угода для Європи.
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Джерело: Axios
Фото: Nord Stream 2