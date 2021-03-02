Во Вьетнаме курьер поймал девочку, выпавшую с 12-го этажа — видео спасения

Во Вьетнаме курьер случайно спас жизнь 2-летней девочки, которая выпала с балкона многоэтажки.

Инцидент произошел в Ханое. 31-летний курьер Нгуен Нгок Ман ждал клиента, чтобы отдать заказ, когда услышал детский крик.

Маленькая девочка вылезала с балкона 12-го этажа и звала маму на помощь.

— Я немедленно вышел из машины и нашел способ залезть на соседнее здание. Я стоял на черепичной крыше высотой два метра, чтобы поймать девочку, — рассказал курьер журналистам.

Мужчина признался, что все произошло в считанные секунды: ребенок упал ему прямо в руки.

Родители и очевидцы, снявшие момент падения девочки, поблагодарили курьера за геройский поступок.

Ребенок находится в больнице, однако его жизни ничего не угрожает.

В Украине спасли преждевременно родившегося ребенка

Во Львове врачи спасли жизнь ребенка с коронавирусом, родившегося на 29-й неделе беременности.

Для сохранения жизни новорожденную девочку сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

Чудом удалось спасти и мать ребенка: на момент родов у нее было поражено 90% легких.

После нескольких недель реабилитации девочку выписали из больницы, ее состояние оценивается как стабильное.