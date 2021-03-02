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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

У В’єтнамі кур’єр спіймав дівчинку, що випала з 12 поверху – відео порятунку

У В’єтнамі кур’єр випадково врятував життя 2-річної дівчинки, яка випала з балкону багатоповерхівки.

У В’єтнамі кур’єр спіймав дівчинку, що випала з 12 поверху – відео порятунку

Інцидент стався в Ханої. 31-річний кур’єр Нгуєн Нгок Ман чекав на клієнта, щоб віддати замовлення, коли почув дитячий крик.

Маленька дівчинка вилазила з балкону 12-го поверху та кликала маму на допомогу.

– Я негайно виліз з машини і знайшов спосіб залізти на сусідню будівлю. Я стояв на черепичному даху висотою 2 метри, щоб впіймати дівчинку, – розповів кур’єр журналістам.

Чоловік зізнався, що все сталося за лічені секунди: дитина впала йому прямо в руки.

Батьки та очевидці, що зняли момент падіння дівчинки, подякували кур’єру за геройський вчинок.

Дитина перебуває у лікарні, однак її життю нічого не загрожує.

В Україні врятували передчасно народжену дитину

У Львові лікарі врятували життя дитини з коронавірусом, яка народилася на 29-му тижні вагітності матері.

Для збереження життя новонароджену дівчинку відразу підключили до ШВЛ-апарату.

Дивом вдалося врятувати і матір дитини: на момент пологів у неї було уражено 90% легень.

Після кількатижневої реабілітації дівчинку виписали з лікарні, її стан оцінюється як стабільний.

Фото: Depositphotos

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