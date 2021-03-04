Обломки в каньоне: в Австралии разбился самолет, пилоты погибли

В национальном парке на Западе Австралии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли пилот и пассажир судна.
Легкомоторный самолет исчез с радаров днем в среду, а попытки связаться с пилотом оказались безуспешными.
Уже через несколько часов полиция обнаружила обломки самолета недалеко от города Эксмут. Выяснилось, что он врезался в каньон национального парка Кейп-Рейндж.
Спасатели подтвердили, что жертвы аварии погибли сразу после падения.
Сейчас продолжается операция по поиску останков тел погибших. Все причины падения самолета устанавливать правоохранители.
Two people have died after a microlight plane crashed into a Cape Range National Park canyon south of Exmouth overnight. https://t.co/knlPO8xDiV
— The West Australian (@westaustralian) March 3, 2021
Авиакатастрофа в Мексике
В конце февраля в Мексике разбился военный самолет, все члены экипажа погибли.
Трагедия произошла недалеко от города Халапа в штате Вераксус.
Самолет загорелся сразу после взлета: на его борту находилось шесть человек.