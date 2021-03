Обломки в каньоне: в Австралии разбился самолет, пилоты погибли

В национальном парке на Западе Австралии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли пилот и пассажир судна.

Легкомоторный самолет исчез с радаров днем ​​в среду, а попытки связаться с пилотом оказались безуспешными.

Уже через несколько часов полиция обнаружила обломки самолета недалеко от города Эксмут. Выяснилось, что он врезался в каньон национального парка Кейп-Рейндж.

Спасатели подтвердили, что жертвы аварии погибли сразу после падения.

Сейчас продолжается операция по поиску останков тел погибших. Все причины падения самолета устанавливать правоохранители.

