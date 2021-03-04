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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Обломки в каньоне: в Австралии разбился самолет, пилоты погибли

В национальном парке на Западе Австралии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли пилот и пассажир судна.

Обломки в каньоне: в Австралии разбился самолет, пилоты погибли

Легкомоторный самолет исчез с радаров днем ​​в среду, а попытки связаться с пилотом оказались безуспешными.

Уже через несколько часов полиция обнаружила обломки самолета недалеко от города Эксмут. Выяснилось, что он врезался в каньон национального парка Кейп-Рейндж.

Спасатели подтвердили, что жертвы аварии погибли сразу после падения.

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Сейчас продолжается операция по поиску останков тел погибших. Все причины падения самолета устанавливать правоохранители.

Авиакатастрофа в Мексике

В конце февраля в Мексике разбился военный самолет, все члены экипажа погибли.

Трагедия произошла недалеко от города Халапа в штате Вераксус.

Самолет загорелся сразу после взлета: на его борту находилось шесть человек.

Фото: Depositphotos

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