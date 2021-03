Уламки в каньйоні: в Австралії розбився літак, пілот і пасажир загинули

В національному парку на Заході Австралії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули пілот і пасажир судна.

Легкомоторний літак зник з радарів вдень у середу, а спроби зв’язатися з пілотом виявилися безуспішними.

Вже за декілька годин поліція виявила уламки літака неподалік міста Ексмут. З’ясувалося, що він врізався в каньйон національного парку Кейп-Рейндж.

Рятувальники підтвердили, що жертви аварії загинули відразу після падіння.

Наразі триває операція з пошуку останків тіл загиблих. Всі причини падіння літака встановлюватимуть правоохоронці.

