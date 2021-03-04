PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Уламки в каньйоні: в Австралії розбився літак, пілот і пасажир загинули

В національному парку на Заході Австралії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули пілот і пасажир судна.

Уламки в каньйоні: в Австралії розбився літак, пілот і пасажир загинули

Легкомоторний літак зник з радарів вдень у середу, а спроби зв’язатися з пілотом виявилися безуспішними.

Вже за декілька годин поліція виявила уламки літака неподалік міста Ексмут. З’ясувалося, що він врізався в каньйон національного парку Кейп-Рейндж.

Рятувальники підтвердили, що жертви аварії загинули відразу після падіння.

Читайте
В Австралії стюардесу посадили у в'язницю за секс з неповнолітнім 10 років тому

Наразі триває операція з пошуку останків тіл загиблих. Всі причини падіння літака встановлюватимуть правоохоронці.

Авіакатастрофа у Мексиці

Наприкінці лютого у Мексиці розбився військовий літак, всі члени екіпажу загинули.

Трагедія сталася біля міста Халапа у штаті Вераксус.

Літак загорівся одразу після зльоту: на його борту перебувало шість людей.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка