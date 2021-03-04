Уламки в каньйоні: в Австралії розбився літак, пілот і пасажир загинули

В національному парку на Заході Австралії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули пілот і пасажир судна.
Легкомоторний літак зник з радарів вдень у середу, а спроби зв’язатися з пілотом виявилися безуспішними.
Вже за декілька годин поліція виявила уламки літака неподалік міста Ексмут. З’ясувалося, що він врізався в каньйон національного парку Кейп-Рейндж.
Рятувальники підтвердили, що жертви аварії загинули відразу після падіння.
Наразі триває операція з пошуку останків тіл загиблих. Всі причини падіння літака встановлюватимуть правоохоронці.
Two people have died after a microlight plane crashed into a Cape Range National Park canyon south of Exmouth overnight. https://t.co/knlPO8xDiV
— The West Australian (@westaustralian) March 3, 2021
Авіакатастрофа у Мексиці
Наприкінці лютого у Мексиці розбився військовий літак, всі члени екіпажу загинули.
Трагедія сталася біля міста Халапа у штаті Вераксус.
Літак загорівся одразу після зльоту: на його борту перебувало шість людей.