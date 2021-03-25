Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились координировать действия Европейского Союза и Америки для совместного противодействия поведению Российской Федерации.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе.

— Представитель ЕС и госсекретарь Блинкен заявили о том, что и в дальнейшем скоординировано будут реагировать на поведение России, в том числе на ее агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, вмешательство в выборы, злонамеренную кибердеятельность и демонстрацию военной силы, — отмечается в заявлении.

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Также Боррель и Блинкен заявили, что готовы взаимодействовать с РФ относительно тех интересов, которые пересекаются, и призывают Россию оставить конфронтационный подход.

Накануне Энтони Блинкен заявил, что российский проект газопровода Северный поток-2 противоречит интересам Европейского Союза и Украины.

По его словам, он может потенциально подорвать интересы Украины, Польши и нескольких других близких партнеров или союзников.