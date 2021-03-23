Газопровод Северный поток-2 противоречит интересам ЕС, Украины и Польши — Блинкен

Российский проект газопровода Северный поток-2 противоречит интересам Европейского Союза и Украины.

Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в штаб-квартиру НАТО.

— Президент США Джо Байден очень четко сказал, что, по его мнению, газопровод является плохой идеей как для Европы, так и для США. В конце концов, он противоречит собственным целям безопасности ЕС. Он может потенциально подорвать интересы Украины, Польши и нескольких других близких партнеров или союзников, — отметил Блинкен.

Кроме того госсекретарь США добавил, что во время встречи со своим немецким коллегой Гайко Маасом он должен обсудить этот вопрос.

К этому государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил компании, которые берут или планируют принять участие в строительстве Северного потока-2, об угрозе санкций в соответствии с законами США. Законодательство страны по санкциям также имеет поддержку сенаторов двух партий.

По словам вице-президента Еврокомиссии, Северный поток-2 не нужен для энергоснабжения европейским странам. Однако проект уже существует, поэтому необходимо его использовать в соответствии с правилами ЕС.

Украина выступает против строительства этого газопровода. Его противниками также США, Польша и страны Балтии.