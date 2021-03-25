В Австрии хотят запретить посещать магазины без негативного теста на Covid-19

На пасхальные праздники в Австрии усилят локдаун, после которого гражданам запретят заходить в магазины без негативного теста на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

Локдаун в Австрии будет действовать с 1 по 6 апреля, однако лишь в восточных регионах. Речь идет о Вене, Нижней Австрии и Бургенланде.

В этот период будут введены ограничения на передвижение граждан, а также закроются магазины, где не продают предметы первой необходимости.

Планируется, что уже с 7 апреля на входе в любой магазин необходимо будет показывать отрицательный Covid-тест.

Локдаун в Австрии также предусматривает сохранение масочного режима на улицах и во всех помещениях, где находится больше одного человека.

Коронавирус в Австрии

По состоянию на 25 марта Австрия зарегистрировала 523 269 случаев коронавируса.

Вследствие Covid-осложнений с начала пандемии в стране скончалось 9 150 пациентов, выздоровели — 480,597 человек.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Австрия занимает 37-ю строчку.

Для сравнения, Украина долгое время входит в первую двадцатку рейтинга и сейчас занимает 16-е место.

Источник: Kurier