В Австрии хотят запретить посещать магазины без негативного теста на Covid-19

На пасхальные праздники в Австрии усилят локдаун, после которого гражданам запретят заходить в магазины без негативного теста на коронавирус.
Об этом заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.
Локдаун в Австрии будет действовать с 1 по 6 апреля, однако лишь в восточных регионах. Речь идет о Вене, Нижней Австрии и Бургенланде.
В этот период будут введены ограничения на передвижение граждан, а также закроются магазины, где не продают предметы первой необходимости.
Планируется, что уже с 7 апреля на входе в любой магазин необходимо будет показывать отрицательный Covid-тест.
Локдаун в Австрии также предусматривает сохранение масочного режима на улицах и во всех помещениях, где находится больше одного человека.
Коронавирус в Австрии
По состоянию на 25 марта Австрия зарегистрировала 523 269 случаев коронавируса.
Вследствие Covid-осложнений с начала пандемии в стране скончалось 9 150 пациентов, выздоровели — 480,597 человек.
В мировом рейтинге распространения коронавируса Австрия занимает 37-ю строчку.
Для сравнения, Украина долгое время входит в первую двадцатку рейтинга и сейчас занимает 16-е место.
Источник: Kurier