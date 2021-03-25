В Австрії хочуть заборонити відвідувати магазини без негативного тесту на Covid-19

На великодні свята в Австрії посилять локдаун, після якого громадянам заборонять заходити до магазинів без негативного тесту на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Рудольф Аншобер.

Локдаун в Австрії діятиме з 1 по 6 квітня, однак лише в східних регіонах. Йдеться про Відень, Нижню Австрію і Бургенланд.

У цей період будуть введені обмеження на пересування громадян, а також закриються магазини, де не продають предмети першої необхідності.

Планується, що вже з 7 квітня на вході до магазинів необхідно буде показувати негативний Covid-тест.

Локдаун в Австрії також передбачатиме збереження маскового режиму на вулицях і в усіх приміщеннях, де перебуває більше однієї людини.

Коронавірус в Австрії

Станом на 25 березня Австрія зареєструвала 523 269 випадків коронавірусу.

Внаслідок Covid-ускладнень з початку пандемії померло 9 150 пацієнтів, одужало – 480,597 осіб.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Австрія займає 37-му сходинку.

Для порівняння, Україна довгий час входить до першої двадцятки і зараз посідає 16-те місце.

Джерело: Kurier