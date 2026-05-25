Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Ролан Гарроси-2026, обыграв в волевом стиле представительницу Венгрии Анну Бондарь в трех сетах.

Свитолина одержала победу на старте Ролана Гарроса-2026

На кортах Открытого чемпионата Франции Свитолина стартовала в статусе седьмой сеяной. Жеребьевка свела ее с венгеркой Анной Бондарь, которой украинка проиграла два предыдущих поединка – в прошлом сезоне на US Open-2025 и уже в этом году во время соревнований в Мадриде.

Начало встречи оказалось ровным, однако под занавес стартовой партии Бондарь совершила рывок, забрав три гейма подряд, и оставила первый сет за собой. Во второй партии Свитолина устроила сопернице разгром, отдав венгерке только один гейм.

В финальном сете украинка была в шаге от триумфа при счете 5:3, однако не реализовала подачу на поединок. На тайбрейке Свитолина продемонстрировала железную концентрацию и уверенно завершила матч – 10:3.

Триумф в поединке против Бондаря позволил Элине Свитолиной обновить собственную статистику на кортах Парижа. Украинка уже в тринадцатый раз успешно преодолевает стартовый барьер этого турнира Большого шлема.

Ее личным рекордом на французском мейджере остается стадия 1/4 финала. Всего Свитолина пять раз пробивалась к восьмерке сильнейших на Ролан Гаррос, в частности, во время прошлогодних соревнований.

Элина Свитолина стала четвертой представительницей Украины, которая пробилась во второй круг Ролана Гарроса-2026.

Ранее право выступить в следующем круге соревнований получили Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигирь. Даяна Ястремская завершила свои выступления на турнире, уступив итальянке Жасмин Паолине.

В следующем круге Ролан Гарросу-2026 Свитолина сыграет с испанской квалифаеркой Кейтлин Кеведо, которая обыграла обладательницу вайлдкарда и представительницу Франции Леолию Жанжан.

