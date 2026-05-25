Свитолина одержала победу на старте Ролана Гарроса-2026
- Элина Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос-2026, в напряженном трехсетовом поединке с супер-тайбрейком одолев венгерку Анну Бондарь.
- Эта победа сделала Элину четвертой представительницей Украины, которая пробилась во второй раунд французского мейджора, где ее уже ждет испанка Кейтлин Кеведо.
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Ролан Гарроси-2026, обыграв в волевом стиле представительницу Венгрии Анну Бондарь в трех сетах.
Свитолина одержала победу на старте Ролана Гарроса-2026
На кортах Открытого чемпионата Франции Свитолина стартовала в статусе седьмой сеяной. Жеребьевка свела ее с венгеркой Анной Бондарь, которой украинка проиграла два предыдущих поединка – в прошлом сезоне на US Open-2025 и уже в этом году во время соревнований в Мадриде.
Начало встречи оказалось ровным, однако под занавес стартовой партии Бондарь совершила рывок, забрав три гейма подряд, и оставила первый сет за собой. Во второй партии Свитолина устроила сопернице разгром, отдав венгерке только один гейм.
В финальном сете украинка была в шаге от триумфа при счете 5:3, однако не реализовала подачу на поединок. На тайбрейке Свитолина продемонстрировала железную концентрацию и уверенно завершила матч – 10:3.
Триумф в поединке против Бондаря позволил Элине Свитолиной обновить собственную статистику на кортах Парижа. Украинка уже в тринадцатый раз успешно преодолевает стартовый барьер этого турнира Большого шлема.
Ее личным рекордом на французском мейджере остается стадия 1/4 финала. Всего Свитолина пять раз пробивалась к восьмерке сильнейших на Ролан Гаррос, в частности, во время прошлогодних соревнований.
Элина Свитолина стала четвертой представительницей Украины, которая пробилась во второй круг Ролана Гарроса-2026.
Ранее право выступить в следующем круге соревнований получили Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигирь. Даяна Ястремская завершила свои выступления на турнире, уступив итальянке Жасмин Паолине.
В следующем круге Ролан Гарросу-2026 Свитолина сыграет с испанской квалифаеркой Кейтлин Кеведо, которая обыграла обладательницу вайлдкарда и представительницу Франции Леолию Жанжан.