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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Граждане третьих стран смогут получить паспорта вакцинации ЕС — условия

Граждане стран третьего мира смогут подать запрос на получение паспорта ЕС о Covid-вакцинации для въезда на его территорию. Однако для этого есть определенные условия.

паспорт вакцинації

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

По его словам, сейчас необязательные поездки в ЕС из третьих стран запрещены, кроме небольшого количества государств.

В то же время граждане ЕС, имеющие легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат.

-Не граждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую они прошли, — заявил представитель.

После этого страны-члены ЕС должны проверить, внесена ли вся необходимая информация. А потом — решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат.

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Спикер добавил, что Еврокомиссия рассматривает еще некоторые варианты относительно того, чтобы документы о вакцинации третьей страны соответствовали требованиям ЕС.

Паспорт вакцинации

В Евросоюзе с 15 июня введут единый для всех граждан сертификат вакцинации против Covid-19.

Документ будет в бумажной и цифровой формах с усиленной защитой персональных данных владельцев документа.

На сертификате будет QR-код, где будут все необходимые сведения о человеке — фамилия, дата рождения, номер паспорта, сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

Больше о паспорте вакцинации от коронавируса — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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