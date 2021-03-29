Граждане третьих стран смогут получить паспорта вакцинации ЕС — условия

Граждане стран третьего мира смогут подать запрос на получение паспорта ЕС о Covid-вакцинации для въезда на его территорию. Однако для этого есть определенные условия.
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.
По его словам, сейчас необязательные поездки в ЕС из третьих стран запрещены, кроме небольшого количества государств.
В то же время граждане ЕС, имеющие легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат.
-Не граждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую они прошли, — заявил представитель.
После этого страны-члены ЕС должны проверить, внесена ли вся необходимая информация. А потом — решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат.
Спикер добавил, что Еврокомиссия рассматривает еще некоторые варианты относительно того, чтобы документы о вакцинации третьей страны соответствовали требованиям ЕС.
Паспорт вакцинации
В Евросоюзе с 15 июня введут единый для всех граждан сертификат вакцинации против Covid-19.
Документ будет в бумажной и цифровой формах с усиленной защитой персональных данных владельцев документа.
На сертификате будет QR-код, где будут все необходимые сведения о человеке — фамилия, дата рождения, номер паспорта, сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.
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