PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Євросоюз підтримав створення системи Covid-паспортів для подорожей

Країни Євросоюзу офіційно підтримали запровадження Covid-паспортів для подорожей.

Євросоюз підтримав створення системи Covid-паспортів для подорожей

Про це після засідання Ради ЄС розповів заступник голови ЄК Марош Шефчович.

Євросоюз планує запустити систему Covid-паспортів до середини червня 2021 року.

Інша назва такого паспорта – цифровий сертифікат.

Його зможуть отримати ті громадяни ЄС, які одужали від коронавірусу, отримали негативний тест або вакцинувалися.

Як діятиме Covid-паспорт

Днями держави-члени ЄС домовились про вимоги до сертифіката, наразі залишилося лише опрацювати механізм взаємного визнання систем.

Вже відомо, що сертифікат планують розробити в паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

Обидва формати матимуть матричний QR-код, який можна сканувати телефоном, планшетом або іншим цифровим пристроєм.

У сертифікатах буде обмежений набір інформації: ім’я та дата народження людини, дата видачі документа, відповідна інформація про вакцину, тест, одужання від коронавірусу.

Джерело: European Commission

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка