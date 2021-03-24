Євросоюз підтримав створення системи Covid-паспортів для подорожей

Країни Євросоюзу офіційно підтримали запровадження Covid-паспортів для подорожей.

Про це після засідання Ради ЄС розповів заступник голови ЄК Марош Шефчович.

Євросоюз планує запустити систему Covid-паспортів до середини червня 2021 року.

Інша назва такого паспорта – цифровий сертифікат.

Його зможуть отримати ті громадяни ЄС, які одужали від коронавірусу, отримали негативний тест або вакцинувалися.

Як діятиме Covid-паспорт

Днями держави-члени ЄС домовились про вимоги до сертифіката, наразі залишилося лише опрацювати механізм взаємного визнання систем.

Вже відомо, що сертифікат планують розробити в паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

Обидва формати матимуть матричний QR-код, який можна сканувати телефоном, планшетом або іншим цифровим пристроєм.

У сертифікатах буде обмежений набір інформації: ім’я та дата народження людини, дата видачі документа, відповідна інформація про вакцину, тест, одужання від коронавірусу.

Джерело: European Commission