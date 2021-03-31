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Факты / Мир
Марія Степанюк |

В Британии установили памятник Грете Тунберг

В Великобритании появился памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. Его установили на территории университета Винчестера.

Памятник Тунберг

На его установку учебное заведение потратило $31 тыс. Автором бронзовой скульптуры стала британка Кристин Чарльзворт.

Скульптура демонстрирует достаточно точное изображение активистки, которая стоит, протянув руку к зрителям, будто бы что-то рассказывает.

На территории университета Винчестера монумент установили не случайно, ведь это учебное заведение славится своими экологическими инициативами.

Студенты университета возмутились, что на установку памятника заведение потратило такую ​​сумму во время пандемии.

Председатель студенческого объединения Меган Болл отметила, что из-за длительной пандемии коронавируса многие студенты не могут посещать занятия, вынуждены учиться онлайн и нуждаются в поддержке.

— Мы призываем университет выделить ту сумму, которая была потрачена на статую, для предоставления дополнительной помощи студентам, — заявила она.

Однако в администрации учебного заведения заверили, что средства из фонда поддержки студентов и сотрудников на установку памятника потрачены не были.

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По словам профессора Джой Картер, университет потратил на поддержку студентов за последний год 5,2 млн фунтов стерлингов ($7,1 млн). По мнению профессора, статуя поможет вдохновить студентов вуза.

Time назвал Тунберг Человеком года

Человеком года 2019 по версии журнала Time стала экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

О своем решении издание объявило 11 декабря 2019 года, и разместило фотографию Греты на своей обложке.

Фото: University of Winchester

Источник: ВВС

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