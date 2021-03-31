В Британии установили памятник Грете Тунберг

В Великобритании появился памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. Его установили на территории университета Винчестера.

На его установку учебное заведение потратило $31 тыс. Автором бронзовой скульптуры стала британка Кристин Чарльзворт.

Скульптура демонстрирует достаточно точное изображение активистки, которая стоит, протянув руку к зрителям, будто бы что-то рассказывает.

На территории университета Винчестера монумент установили не случайно, ведь это учебное заведение славится своими экологическими инициативами.

Студенты университета возмутились, что на установку памятника заведение потратило такую ​​сумму во время пандемии.

Greta Thunberg’s been honoured with her own statue at the University of Winchester. It’s been installed outside the new West Down Centre and is reported to have cost more than £23,000. (: @_UoW) #CapitalReports pic.twitter.com/qC0K4mAUjZ — Capital S Coast News (@CapitalSCNews) March 30, 2021

Председатель студенческого объединения Меган Болл отметила, что из-за длительной пандемии коронавируса многие студенты не могут посещать занятия, вынуждены учиться онлайн и нуждаются в поддержке.

— Мы призываем университет выделить ту сумму, которая была потрачена на статую, для предоставления дополнительной помощи студентам, — заявила она.

Однако в администрации учебного заведения заверили, что средства из фонда поддержки студентов и сотрудников на установку памятника потрачены не были.

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По словам профессора Джой Картер, университет потратил на поддержку студентов за последний год 5,2 млн фунтов стерлингов ($7,1 млн). По мнению профессора, статуя поможет вдохновить студентов вуза.

Time назвал Тунберг Человеком года

Человеком года 2019 по версии журнала Time стала экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. О своем решении издание объявило 11 декабря 2019 года, и разместило фотографию Греты на своей обложке.

Фото: University of Winchester