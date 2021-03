В Британии установили памятник Грете Тунберг

В Великобритании появился памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. Его установили на территории университета Винчестера.

На его установку учебное заведение потратило $31 тыс. Автором бронзовой скульптуры стала британка Кристин Чарльзворт.

Скульптура демонстрирует достаточно точное изображение активистки, которая стоит, протянув руку к зрителям, будто бы что-то рассказывает.

На территории университета Винчестера монумент установили не случайно, ведь это учебное заведение славится своими экологическими инициативами.

Студенты университета возмутились, что на установку памятника заведение потратило такую ​​сумму во время пандемии.

Greta Thunberg’s been honoured with her own statue at the University of Winchester. It’s been installed outside the new West Down Centre and is reported to have cost more than £23,000. (: @_UoW) #CapitalReports pic.twitter.com/qC0K4mAUjZ

— Capital S Coast News (@CapitalSCNews) March 30, 2021