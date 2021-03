У Британії встановили пам’ятник Ґреті Тунберґ

У Великій Британії з’явився пам’ятник шведській екоактивістці Ґреті Тунберґ. Його встановили на території університету Вінчестера.

На його встановлення навчальний заклад витратив $31 тис. Автором бронзової скульптури стала британка Крістін Чарльзворт.

Скульптура демонструє досить точне зображення активістки, яка стоїть, простягнувши руку до глядачів, ніби щось розповідає.

На території університету Вінчестера монумент встановили не випадково, адже цей навчальний заклад славиться своїми екологічними ініціативами.

Студенти університету обурилися, що на встановлення пам’ятника заклад витратив таку суму під час пандемії.

Greta Thunberg’s been honoured with her own statue at the University of Winchester. It’s been installed outside the new West Down Centre and is reported to have cost more than £23,000. (: @_UoW) #CapitalReports pic.twitter.com/qC0K4mAUjZ

— Capital S Coast News (@CapitalSCNews) March 30, 2021