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Факти / Світ
Марія Степанюк |

У Британії встановили пам’ятник Ґреті Тунберґ

У Великій Британії з’явився пам’ятник шведській екоактивістці Ґреті Тунберґ. Його встановили на території університету Вінчестера.

Памятник Тунберг

На його встановлення навчальний заклад витратив $31 тис. Автором бронзової скульптури стала британка Крістін Чарльзворт.

Скульптура демонструє досить точне зображення активістки, яка стоїть, простягнувши руку до глядачів, ніби щось розповідає.

На території університету Вінчестера монумент встановили не випадково, адже цей навчальний заклад славиться своїми екологічними ініціативами.

Студенти університету обурилися, що на встановлення пам’ятника заклад витратив таку суму під час пандемії.

Голова студентського об’єднання Меган Болл зауважила, що через тривалу пандемію коронавірусу багато студентів не можуть відвідувати заняття, змушені вчитися онлайн та потребують підтримки.

— Ми закликаємо університет виділити ту суму, що була витрачена на статую, для надання додаткової допомоги студентам, – заявила вона.

Однак в адміністрації навчального закладу запевнили, що кошти з фонду підтримки студентів та співробітників на установку пам’ятника витрачені були.

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За словами професора Джой Картер, університет витратив на підтримку студентів за останній рік 5,2 млн фунтів стерлінгів ($7,1 млн). На думку професора, статуя допоможе надихнути студентів вузу.

Time назвав Тунберґ людиною року

Людиною року 2019 за версією журналу Time стала екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ.

Про своє рішення видання оголосило 11 грудня 2019 року і розмістило фотографію Ґрети на своїй обкладинці.

Фото: University of Winchester

Джерело: ВВС

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