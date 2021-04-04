Папа Римский Франциск в своем Пасхальном обращении Urbi et Orbi к верующим вспомнил о войне на востоке Украины. В частности, он попросил Господа, чтобы все пленные вернулись к своим семьям невредимыми и здоровыми.

Также понтифик попросил Бога помочь миру преодолеть ментальность войны.

— Слишком много войн и слишком много насилия продолжают существовать в мире! Пусть же даст Господь пленным во время конфликтов, особенно в восточной Украине и в Нагорном Карабахе, невредимыми и здоровыми вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей во всем мире остановить гонку новых вооружений, — сказал он.

Также в своей речи Папа Римский вспомнил о пандемии коронавируса и призвал международное сообщество делиться вакцинами против Covid-19 с беднейшими странами.

Понтифик уже не впервые в своих праздничных проповедях вспоминает Украину. Так, во время рождественского поздравления 25 декабря Папа Римский молился за мир на Донбассе.

Тогда он пожелал прекращения огня и отметил что содействие диалогу — это единственный путь к миру и примирению.

Источник: Vatican News