Папа Римський Франциск у своєму Великодньому зверненні Urbi et Orbi до вірян згадав про війну на сході України. Зокрема, він попросив Господа, щоб усі полонені повернулися до своїх родин неушкодженими й здоровими.

Також понтифік попросив Бога допомогти світу здолати ментальність війни.

– Надто багато війн і надто багато насильства ще й далі існують у світі! Нехай же дасть Господь полоненим під час конфліктів, особливо, в східній Україні та в Нагірному Карабаху, неушкодженими й здоровими повернутися до своїх сімей, та надихне правителів у всьому світі спинити гонку нових озброєнь, – сказав він.

Також у своїй промові Папа Римський згадав пандемію коронавірусу і закликав міжнародну спільноту ділитися вакцинами проти Covid-19 з найбіднішими країнами.

Понтифік вже не вперше у своїх святкових проповідях згадує Україну. Так, під час різдвяного привітання 25 грудня Папа Римський також молився за мир на Донбасі.

Тоді він побажав припинення вогню і зазначив, що сприяння діалогу – це єдиний шлях до миру та примирення.

Джерело: Vatican News