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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Папа Римський Франциск у Великодній промові згадав про війну на Донбасі

Папа Римський Франциск у своєму Великодньому зверненні Urbi et Orbi до вірян згадав про війну на сході України. Зокрема, він попросив Господа, щоб усі полонені повернулися до своїх родин неушкодженими й здоровими.

папа римський франциск

Також понтифік попросив Бога допомогти світу здолати ментальність війни.

– Надто багато війн і надто багато насильства ще й далі існують у світі! Нехай же дасть Господь полоненим під час конфліктів, особливо, в східній Україні та в Нагірному Карабаху, неушкодженими й здоровими повернутися до своїх сімей, та надихне правителів у всьому світі спинити гонку нових озброєнь, – сказав він.

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Також у своїй промові Папа Римський згадав пандемію коронавірусу і закликав міжнародну спільноту ділитися вакцинами проти Covid-19 з найбіднішими країнами.

Понтифік вже не вперше у своїх святкових проповідях згадує Україну. Так, під час різдвяного привітання 25 грудня Папа Римський також молився за мир на Донбасі.

Тоді він побажав припинення вогню і зазначив, що сприяння діалогу – це єдиний шлях до миру та примирення.

Джерело: Vatican News

Фото: Depositphotos

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