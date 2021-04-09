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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Софагейт: Урсулу фон дер Ляйен оставили без стула на встрече с Эрдоганом

Во время визита руководства Европсоюза к президенту Турции Реджепу Эрдогану было нарушено дипломатический протокол — президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула.

Ердоган, Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн

Встреча при участием Эрдогана, Фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась в Анкаре 6 апреля.

Попозировав для протокольных фотографий, троица направилась в зал для переговоров, где произошел конфуз: под флагами ЕС и Турции было только два кресла, а на незначительном расстоянии стоял большой диван.

Стулья достались Мишелю и Эрдогану, а Фон дер Ляйен посадили на диван.

На видео с протокольной съемки видно, как Шарль Мишель сел на стул рядом с Эрдоганом, оставив Урсулу фон дер Ляйен сидеть на диване напротив министра иностранных дел Турции, чей пост уступает в протокольной иерархии ее должности.

Скандал сразу окрестили софагейтом (англ. sofa — диван).

Реакция сторон

Команда президента Еврокомиссии впоследствии указала на недопустимость подобных инцидентов.

— Госпожа фон дер Ляйен была удивлена. Она решила не сосредотачиваться на этом, а отдать приоритет сути переговоров. Но это не значит, что она не придает значению инциденту. Она обратилась к своим службам с тем, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем, — объяснил ее пресс-секретарь Эрик Мамер.

Команда Шарля Мишеля заявила, что с точки зрения протокола все в порядке, ведь президент Турции официально принимал визит председателя Европейского Совета.

Турецкая сторона заявила, что не планировала ничего специально, и делегация ЕС в целом согласилась с протоколом. Хотя конкретные условия рассадки, видимо, не обсуждались заранее.

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Испанский депутат Иратхе Гарсия Перес, возглавляющий группу социалистов и демократов в Европарламенте, написала в Twitter следующее:

— Сначала они выходят из Стамбульской конвенции, а теперь оставляют президента Еврокомиссии без стула во время официального визита. Стыдно.

Немногословной была бывший комиссар ЕС Виолетта Булк, написав: Какое дипломатическое фиаско.

Издание Ouest-France назвало произошедшее, раздражительным инцидентом, учитывая то, что руководство Евросоюза говорит о равенстве прав мужчин и женщин. Также добавился и тот факт, что Турция в марте вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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