Софагейт: Урсулу фон дер Ляйен оставили без стула на встрече с Эрдоганом

Во время визита руководства Европсоюза к президенту Турции Реджепу Эрдогану было нарушено дипломатический протокол — президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула.

Встреча при участием Эрдогана, Фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась в Анкаре 6 апреля.

Попозировав для протокольных фотографий, троица направилась в зал для переговоров, где произошел конфуз: под флагами ЕС и Турции было только два кресла, а на незначительном расстоянии стоял большой диван.

Стулья достались Мишелю и Эрдогану, а Фон дер Ляйен посадили на диван.

На видео с протокольной съемки видно, как Шарль Мишель сел на стул рядом с Эрдоганом, оставив Урсулу фон дер Ляйен сидеть на диване напротив министра иностранных дел Турции, чей пост уступает в протокольной иерархии ее должности.

Скандал сразу окрестили софагейтом (англ. sofa — диван).

Команда президента Еврокомиссии впоследствии указала на недопустимость подобных инцидентов.

Команда Шарля Мишеля заявила, что с точки зрения протокола все в порядке, ведь президент Турции официально принимал визит председателя Европейского Совета.

Турецкая сторона заявила, что не планировала ничего специально, и делегация ЕС в целом согласилась с протоколом. Хотя конкретные условия рассадки, видимо, не обсуждались заранее.

Испанский депутат Иратхе Гарсия Перес, возглавляющий группу социалистов и демократов в Европарламенте, написала в Twitter следующее:

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK

— Iratxe Garcia Perez/ (@IratxeGarper) April 6, 2021