Софагейт: Урсулу фон дер Ляйен оставили без стула на встрече с Эрдоганом

Во время визита руководства Европсоюза к президенту Турции Реджепу Эрдогану было нарушено дипломатический протокол — президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула.

Встреча при участием Эрдогана, Фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась в Анкаре 6 апреля.

Попозировав для протокольных фотографий, троица направилась в зал для переговоров, где произошел конфуз: под флагами ЕС и Турции было только два кресла, а на незначительном расстоянии стоял большой диван.

Стулья достались Мишелю и Эрдогану, а Фон дер Ляйен посадили на диван.

На видео с протокольной съемки видно, как Шарль Мишель сел на стул рядом с Эрдоганом, оставив Урсулу фон дер Ляйен сидеть на диване напротив министра иностранных дел Турции, чей пост уступает в протокольной иерархии ее должности.

Скандал сразу окрестили софагейтом (англ. sofa — диван).

Реакция сторон

Команда президента Еврокомиссии впоследствии указала на недопустимость подобных инцидентов.

— Госпожа фон дер Ляйен была удивлена. Она решила не сосредотачиваться на этом, а отдать приоритет сути переговоров. Но это не значит, что она не придает значению инциденту. Она обратилась к своим службам с тем, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем, — объяснил ее пресс-секретарь Эрик Мамер.

Команда Шарля Мишеля заявила, что с точки зрения протокола все в порядке, ведь президент Турции официально принимал визит председателя Европейского Совета.

Турецкая сторона заявила, что не планировала ничего специально, и делегация ЕС в целом согласилась с протоколом. Хотя конкретные условия рассадки, видимо, не обсуждались заранее.

Испанский депутат Иратхе Гарсия Перес, возглавляющий группу социалистов и демократов в Европарламенте, написала в Twitter следующее:

— Сначала они выходят из Стамбульской конвенции, а теперь оставляют президента Еврокомиссии без стула во время официального визита. Стыдно.

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK — Iratxe Garcia Perez/ (@IratxeGarper) April 6, 2021

Немногословной была бывший комиссар ЕС Виолетта Булк, написав: Какое дипломатическое фиаско.

What a diplomatic fiasco — Violeta Bulc (@Bulc_EU) April 7, 2021

Издание Ouest-France назвало произошедшее, раздражительным инцидентом, учитывая то, что руководство Евросоюза говорит о равенстве прав мужчин и женщин. Также добавился и тот факт, что Турция в марте вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин.