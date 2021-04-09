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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Софагейт: Урсулу фон дер Ляєн залишили без стільця на зустрічі з Ердоганом

Під час візиту керівництва Європсоюзу до президента Туреччини Реджепа Ердогана було порушено дипломатичний протокол – президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен не вистачило стільця.

Ердоган, Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн

Зустріч за участю Ердогана, Фон дер Ляєн та голови Європейської ради Шарля Мішеля відбулася в Анкарі 6 квітня.

Попозувавши для протокольних фотографій, трійця попрямувала до залу для переговорів, де трапився конфуз: під прапорами ЄС та Туреччини було лише два крісла, а на незначній відстані стояв великий диван.

Стільці дісталися Мішелю та Ердогану, а Фон дер Ляєн посадили на диван.

На відео з протокольного знімання видно, як Шарль Мішель сів на стілець поруч з Ердоганом, залишивши Урсулу фон дер Ляєн сидіти на дивані навпроти міністра закордонних справ Туреччини, чий пост поступається у протокольній ієрархії її посаді.

Скандал відразу охрестили софагейтом (англ. sofa – диван).

Реакція на інцидент

Команда президента Єврокомісії згодом вказала на неприпустимість подібних інцидентів.

— Пані фон дер Ляєн була здивована. Вона вирішила не зосереджуватися на цьому, а віддати пріоритет суті переговорів. Але це не означає, що вона не надає значення інциденту. Вона звернулася до своїх служб з тим, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому, – пояснив її прес-секретар Ерік Мамер.

Команда Шарля Мішеля заявила, що з точки зору протоколу все гаразд, адже президент Туреччини офіційно приймав візит голови Європейської Ради.

Турецька сторона заявила, що не планувала нічого навмисно, і делегація ЄС в цілому погодилася з протоколом. Хоча конкретні умови розсадження, мабуть, не обговорювалися заздалегідь.

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Іспанський депутат Іратхе Гарсія Перес, який очолює групу соціалістів та демократів у Європарламенті, написала у Twitter таке:

— Спершу вони виходять зі Стамбульської конвенції, а тепер залишають президента Єврокомісії без стільця під час офіційного візиту. Соромно.

Небагатослівною була колишній комісар ЄС Віолета Булк, написавши: Яке дипломатичне фіаско.

Видання Ouest-France назвало те, що сталося, дратівливим інцидентом, враховуючи те, що керівництво Євросоюзу говорить про рівність прав чоловіків та жінок. Також додався і той факт, що Туреччина у березні вийшла зі Стамбульської конвенції Ради Європи щодо запобігання та боротьби з насильством щодо жінок.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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