Софагейт: Урсулу фон дер Ляєн залишили без стільця на зустрічі з Ердоганом

Під час візиту керівництва Європсоюзу до президента Туреччини Реджепа Ердогана було порушено дипломатичний протокол – президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен не вистачило стільця.

Зустріч за участю Ердогана, Фон дер Ляєн та голови Європейської ради Шарля Мішеля відбулася в Анкарі 6 квітня.

Попозувавши для протокольних фотографій, трійця попрямувала до залу для переговорів, де трапився конфуз: під прапорами ЄС та Туреччини було лише два крісла, а на незначній відстані стояв великий диван.

Стільці дісталися Мішелю та Ердогану, а Фон дер Ляєн посадили на диван.

На відео з протокольного знімання видно, як Шарль Мішель сів на стілець поруч з Ердоганом, залишивши Урсулу фон дер Ляєн сидіти на дивані навпроти міністра закордонних справ Туреччини, чий пост поступається у протокольній ієрархії її посаді.

Скандал відразу охрестили софагейтом (англ. sofa – диван).

Команда президента Єврокомісії згодом вказала на неприпустимість подібних інцидентів.

Команда Шарля Мішеля заявила, що з точки зору протоколу все гаразд, адже президент Туреччини офіційно приймав візит голови Європейської Ради.

Турецька сторона заявила, що не планувала нічого навмисно, і делегація ЄС в цілому погодилася з протоколом. Хоча конкретні умови розсадження, мабуть, не обговорювалися заздалегідь.

Іспанський депутат Іратхе Гарсія Перес, який очолює групу соціалістів та демократів у Європарламенті, написала у Twitter таке:

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK

— Iratxe Garcia Perez (@IratxeGarper) April 6, 2021