Турция вышла из конвенции о запрете домашнего насилия

Турция вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнему насилию.

Соответствующий указ уже подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр по делам семьи, труда и социальных служб Зехра Зумрут Сельчук заявила, что права женщин гарантированы внутренним законодательством Турции, особенно в Конституции.

Она отметила, что насилие над женщинами является преступлением против человечества. Турция решительно продолжит борьбу с насилием по принципу нулевой толерантности.

Представители Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент страны, настаивают на том, что документ поощряет разводы, продвигает культуру ЛГБТ, а поэтому несет угрозу для турецких семей.

В 2011 году Турция стала первой страной, которая ратифицировала конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле. В этой стране в 2019 году было совершено 474 убийства женщин, а это вдвое больше, чем в 2011-м.

Домашнее насилие в Турции

В Турции мужчина облил кипятком жену после того, как она разбудила его завтраком в постель. Полиция арестовала мужчину, однако потом суд отпустил его под залог. Из-за негативной реакции общественности, которая сопровождалась жалобой адвоката Рукие, он был повторно арестован и заключен под стражу.

В Турции 28-летней украинке муж порезал лицо из-за ревности. Женщина планировала расстаться с ним. Полиции удалось задержать мужчину, а женщину направили в больницу.

Источник: Anadolu