ОБСЕ собирает специальное заседание из-за войск РФ возле границ Украины

Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ в своем Twitter.

At the request of Ukraine, @OSCE states will meet at 4pm CET to request clarification from ???????? about its military buildup on the borders of ???????? & in occupied Crimea. This request for information is in accordance with the #ViennaDocument in hopes of reducing the risk of conflict. pic.twitter.com/2sQ6QPWBNi

