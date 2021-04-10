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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

ОБСЕ собирает специальное заседание из-за войск РФ возле границ Украины

Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

ОБСЄ

Об этом сообщила миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ в своем Twitter.

— На запрос Украины государства-участники ОБСЕ соберется сегодня в 17.00 (по киевскому времени) с целью получения разъяснений от России по наращиванию ней войск возле границ Украины и в оккупированном Крыму, — говорится в сообщении.

Украина инициировала заседание в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

Визит Блинкена в Брюссель

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе с министром обороны Ллойдом Остином на следующей неделе планируют отправиться в Брюссель, чтобы обсудить с союзниками эскалации со стороны России и усиление угрозы для Украины.

Министр обороны США планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы также обсудить усиление напряженности в результате действий Российской Федерации.

Фото: Depositphotos

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