ОБСЕ собирает специальное заседание из-за войск РФ возле границ Украины

Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ в своем Twitter.

— На запрос Украины государства-участники ОБСЕ соберется сегодня в 17.00 (по киевскому времени) с целью получения разъяснений от России по наращиванию ней войск возле границ Украины и в оккупированном Крыму, — говорится в сообщении.

At the request of Ukraine, @OSCE states will meet at 4pm CET to request clarification from ???????? about its military buildup on the borders of ???????? & in occupied Crimea. This request for information is in accordance with the #ViennaDocument in hopes of reducing the risk of conflict. pic.twitter.com/2sQ6QPWBNi — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

Украина инициировала заседание в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

Визит Блинкена в Брюссель

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе с министром обороны Ллойдом Остином на следующей неделе планируют отправиться в Брюссель, чтобы обсудить с союзниками эскалации со стороны России и усиление угрозы для Украины.

Министр обороны США планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы также обсудить усиление напряженности в результате действий Российской Федерации.