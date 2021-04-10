ОБСЄ збирає спеціальне засідання через війська РФ біля кордонів України

Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання стосовно нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила місія Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ у своєму Twitter.

– На запит України держави-учасниці ОБСЄ збереться сьогодні о 17.00 (за київським часом) з метою отримання роз’яснень від Росії щодо нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму, – йдеться у повідомленні.

At the request of Ukraine, @OSCE states will meet at 4pm CET to request clarification from ???????? about its military buildup on the borders of ???????? & in occupied Crimea. This request for information is in accordance with the #ViennaDocument in hopes of reducing the risk of conflict. pic.twitter.com/2sQ6QPWBNi — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

Україна ініціювала засідання у рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військовій галузі у Європі.

Візит Блінкена у Брюссель

Державний секретар США Ентоні Блінкен разом з міністром оборони Ллойдом Остіном наступного тижня планують вирушити до Брюсселя, щоб обговорити з союзниками ескалації з боку Росії та посилення загрози для України.

Міністр оборони США планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб також обговорити посилення напруженості внаслідок дій Російської Федерації.